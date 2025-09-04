Do realitního byznysu zamířil hned po studiích, před deseti lety David Hauerland založil vlastní firmu zabývající se nemovitostmi. Dnes společnost Fidurock, kterou vlastní společně s kolegou Petrem Valentou, spravuje celkem čtrnáct menších obchodních center v regionech a dvacítku činžáků. V plánu je přitom další růst: firma podle Hauerlanda zvládne rok co rok opravit pět dalších činžovních domů, které předělává na nájemní byty. Za deset let se prý naučili, jak z investičního bytu udělat „mašinu na peníze“ a vydělávat na nich více než běžní malí pronajímatelé. Pořídit si investiční byt ostatně doporučuje i mladým lidem – měli by to prý udělat ještě dříve, než si koupí vlastní bydlení.
Co se dočtete dál
- Jak by měl vypadat ideální investiční byt, aby se z něj stala „mašina na peníze“.
- Proč byty většiny individuálních pronajímatelů vydělávají v přepočtu na metr méně, než by mohly.
- V čem je výhoda investice do staršího bytového domu namísto nových nájemních projektů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.