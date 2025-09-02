Situace kolem jindřichohradeckých úzkokolejek (JHMD) se dál komplikuje. Firma Gepard Express, která je měla se začátkem září převzít, nesehnala v termínu dost peněz. HN to potvrdil majitel firmy Albert Fikáček. Další postup je nejasný a bude zřejmě záviset na insolvenčním soudu. Ten může lhůtu prodloužit, upřednostnit druhou nabídku nebo JHMD definitivně rozprodat po částech.
Termín na zaplacení ceny 83 milionů korun byl do pondělí. Ani do půlnoci peníze nedorazily, upozornil s odkazem na insolvenčního správce server Zdopravy.cz.
Fikáček to potvrdil – podle něj vzniklo zpoždění kvůli tomu, že jeden z partnerů nezaplatil včas. Mladý podnikatel sháněl peníze rozprodejem majetku ze svojí firmy – třeba autobusových linek z Brna na vídeňské a pražské letiště firmě RegioJet nebo prodejem některých spacích vagonů.
„Neznám zatím důvody. Jedná se jinak o velice spolehlivého a solventního partnera,“ řekl. Tým kolem Fikáčka přitom strávil celé léto tím, že připravoval tratě na začátek provozu, včetně víkendových brigád. Teď sám neví, co bude. „Teď to bude záviset na soudci,“ řekl HN.
I kdyby nebyl majitelem úzkokolejek, na přípravě provozu se chce podílet dál. Novinářům následně rozeslal harmonogram prací, které jeho firma chystá. První jízdy s cestujícími plánoval na 19. září tohoto roku.
