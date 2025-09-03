Největší automobilka světa, japonská Toyota, zatím v elektromobilitě zrovna nezáří. Zaměřuje se především na hybridní a benzinové vozy. Takové vyrábí i v kolínském závodě, konkrétně malé vozy Aygo X a Yaris. To se však změní. Toyota ve středu oznámila, že továrna v Kolíně bude vůbec jejím prvním evropským závodem, který bude vyrábět elektromobily.
Zástupci firmy zprávu oznámili ve Strakově akademii, sídle české vlády, společně s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN). Toyota do přestavby kolínského závodu na výrobu elektromobilů investuje 16,5 miliardy korun. Vláda investici podpoří 1,6 miliardy. Spolu s elektroauty se budou v Kolíně vyrábět i baterie pro elektromobily. Firma postaví novou lakovnu i svařovnu.
„Věděl jsem, že se o tento projekt musíme porvat, že nesmí skončit v žádném jiném státě. Několikrát jsme byli v Japonsku a evropském ústředí firmy v Bruselu,“ uvedl ministr Vlček.
Informaci, že Toyota plánuje z kolínské továrny udělat závod na elektromobily, přinesl už na konci července japonský burzovní list Nikkei. Podle informací webu by výroba elektrických sportovních SUV měla začít v roce 2028. Výrobní kapacita? Sto tisíc vozů ročně.
Naše baterka s dojezdem 1200 kilometrů a rychlým nabitím zamíchá kartami na trhu, tvrdí šéf české Toyoty
Osud kolínského závodu, který vede firma Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, byl přitom dlouho nejasný. Šéf fabriky Robert Kiml v rozhovoru pro web E15 před časem uvedl, že by se závod mohl i zavřít, pokud by nezískal pro sebe výrobu některého z bateriových elektromobilů. Pokud by závod vyráběl pouze hybridní a benzinové vozy, zvyšoval by emisní limity nastavené Evropskou unií. Od roku 2035 se mají v Evropě totiž prodávat pouze vozy s nulovými emisemi.
V loňském roce kolínská továrna zvýšila výrobu oproti roku 2023 o zhruba 17 procent na 225 tisíc vozů. V závodě pracuje přes 3200 lidí. Letos ale výroba brzdí, za první půlrok vyrobila automobilka o 6,7 procenta meziročně méně aut než loni ve stejném období. Většina produkce míří na export, z letos vyrobených 116 tisíc aut jich v Česku zůstalo jen lehce přes tisíc.
Kolínský závod se zařadí k dalším výrobcům aut v Česku, kteří už ve svých továrnách elektroauta produkují. Jsou to domácí Škoda Auto, nošovický závod jihokorejské značky Hyundai. Navíc jde o dobrou zprávu o domácí dodavatele Toyoty, kteří díky tomu budou mít větší šanci, že nepřijdou v budoucnu o zakázky.
Toyota ještě donedávna nepřikládala elektromobilitě velkou váhu, sázela na technologii hybridů a částečně na vodík. Hodně ale bylo před dvěma lety slyšet o její baterii s pevným elektrolytem, díky které mají mít její auta dojezd 1200 kilometrů a u nabíječky přitom strávit jen deset minut. Šéf českého zastoupení automobilky Martin Peleška v nedávném rozhovoru s HN uvedl, že v plánech automobilky je baterku představit v roce 2027 nebo 2028. Podle něj tato technologie hodně zamíchá kartami na trhu s auty.
„Nejdříve se technologie ubytuje ve vyšší cenové kategorii, aby cenový nárůst u vozů nebyl kvůli nákladnému vývoji tak skokový. V dalších letech se pak přesune i do levnějších aut,“ uvedl.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist