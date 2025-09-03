Po osmi letech je největší český slevový a zážitkový portál Slevomat opět na prodej. V roce 2017 ho od několika tuzemských investičních skupin koupila britská společnost Secret Escapes. Mezi prodávajícími byl tehdy skrze fond Enern i zakladatel Slevomatu Tomáš Čupr.
Od té doby portál opět narostl. Jeho česká část loni meziročně zvýšila obrat o 12 procent na zhruba 3,8 miliardy korun. Celkový obrat, do něhož se počítá i slovenský Zlavomat.sk, byl téměř pět miliard. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů byl 291 milionů.
Co se dočtete dál
- Za kolik by se Slevomat mohl prodat?
- V jaké fázi prodejní proces je?
- Kdo ho řídí?
- Kdo patří mezi nejžhavější favority tendru?
