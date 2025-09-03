Zadlužení států roste ve vyspělém i rozvojovém světě. Vlády ale nejsou ochotné utahovat opasky, což vyvolává obavy u investorů, kteří jim půjčují peníze. To se mimo jiné odráží na dluhopisových trzích, kde v posledních dnech výrazně vzrostly výnosy u státních obligací s dlouhým horizontem splatnosti. Ty se v některých zemích dostávají na úrovně naposledy viděné v minulém století.
Co se dočtete dál
- Co se děje na dluhopisových trzích.
- Může se situace v blízké době uklidnit.
- Jaké dopady to může mít na akcie.
