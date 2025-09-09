Francouzský start-up zaměřený na umělou inteligenci (AI) Mistral získal v rámci nejnovějšího kola financování významného partnera z technologického světa. Do firmy investuje 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy korun) nizozemská společnost ASML, největší evropský producent strojů na výrobu čipů, a stane se jejím hlavním akcionářem s podílem zhruba 11 procent. Mistral to uvedl v prohlášení.
Obě firmy zároveň oznámily strategickou spolupráci. ASML bude moci využívat umělou inteligenci Mistralu k testování a zdokonalování vlastních výrobních technologií.
Mistral v rámci nejnovějšího kola financování získal od investorů 1,7 miliardy eur. Celá společnost je na základě investice oceněna na 11,7 miliardy eur, což z ní činí nejhodnotnější evropskou firmu zaměřenou na AI. Hodnota firmy se tak téměř zdvojnásobila ze šesti miliard eur, na kolik byla oceněna v polovině roku 2024. Ve srovnání s americkými giganty však zůstává Mistral relativně malým hráčem. Firma Anthropic tento měsíc získala investici, která ji ocenila na 183 miliard dolarů (3,8 bilionu korun).
Firma Mistral byla založena v roce 2023 a vyvíjí zejména otevřené jazykové modely podobné těm, které pohánějí populární chatovací aplikace. Její hlavní produkt je chatbot Le Chat. Na rozdíl od některých konkurentů klade důraz na otevřenost a ochranu soukromí uživatelů. Je považován za evropského šampiona v oblasti AI.
ASML je po německé společnosti SAP druhou nejcennější technologickou firmou v Evropě s tržní hodnotou kolem 266 miliard eur. Nedávno posílila své francouzské vazby, když jmenovala bývalého francouzského ministra financí Bruna Le Mairea poradcem správní rady. Od roku 2024 je generálním ředitelem Francouz Christophe Fouquet, napsala agentura Reuters.
