Umělá inteligence se od buzzwordu posouvá k reálné byznysové výhodě. Vědět, kdy a jak ji nasadit, je klíčem k úspěchu. A právě to je ústředním tématem největší byznysové AI konference v Česku – jmenuje se Planeta AI a už 6. října ji v Planetáriu Praha organizují Hospodářské noviny.
Vystoupí na ní mimo jiné přední čeští experti na umělou inteligenci jako Michal Pěchouček, ředitel Centra umělé inteligence, či profesor Jan Hajič, který vede projekt vlastního jazykového modelu Evropské unie. Kompletní přehled řečníků, program a vstupenky na konferenci, kterých jde do prodeje omezené množství, je možné získat ZDE.
Planeta AI přinese pohled na to, co už dnes AI umí a kam směřuje, jaká bezpečnostní a regulační rizika obnáší, a také přinese konkrétní ukázky, jak nejchytřejší české firmy už AI ve velkém využívají. Budou nás zajímat use casy i nástrahy, které zapojení umělé inteligence do firem přináší.
Umělá inteligence brzy přebere kancelářskou práci a děti se budou učit úkolovat chatbota, tvrdí Pěchouček
Během dne nechají publiku nahlédnout pod svou AI „kapotu“ progresivní české firmy jako Rohlík, Alza nebo TV Nova, jak AI používají představí i velké korporace jako Microsoft, Komerční banka a Vodafone. Siemens či SpaceKnow nám ukážou využití umělé inteligence v průmyslu.
Tomáš Matějček z Mitonu odhalí AI coby investiční příležitost, Maty Boháček dodá mezinárodní přesah ze Stanfordské univerzity a Google DeepMind a filozofický pohled nabídne Tomáš Sedláček, sloupkař HN a ředitel Knihovny Václava Havla.
„Podařilo se nám získat pozoruhodnou a velmi silnou sestavu speakerů i partnerů, takže pokud máte obavu, aby vám nebo vaší firmě s AI neujel vlak, měli byste být první říjnové pondělí v planetáriu. Budeme mluvit přehledně, byznysově a česky,“ říká Michael Mareš z Hospodářských novin, který bude konferencí provádět.
Partnery konference Planeta AI jsou Vodafone Business, Komerční banka, Siemens a TV Nova, technologickým ambasadorem Microsoft a odborným garantem Prg.ai.
