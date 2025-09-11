Zkrachovalé Jindřichohradecké místní dráhy nakonec zřejmě nezíská mladý podnikatel Albert Fikáček, ale průmyslník Otakar Moťka.
Je to další zvrat v celém příběhu unikátních českých úzkorozchodek – Fikáček původně nabídl věřitelům o něco vyšší cenu, asi 83 milionů korun. V termínu ale zaplatil jen o něco víc než polovinu a zbytek zajistil až zhruba s desetidenním zpožděním.
Mladý podnikatel kvůli nákupu prodal autobusovou část své firmy Gepard Express a další peníze sháněl porůznu – a jedna transakce se zdržela.
Co se dočtete dál
- Co stojí za zvratem.
- A je to definitivní?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.