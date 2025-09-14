Už máte dost drahoty a neustálého růstu cen u energií, potravin, léků nebo bydlení. Právě touto větou začíná volební program hnutí ANO, papírového favorita sněmovních voleb, které nás čekají za tři týdny. Česko označuje za hospodářský skanzen a slibuje, že napraví, co končící vláda zpackala. Opravdu ale zažíváme „neustálý růst cen“ a máme se výrazně hůř než za vlády ANO a jeho spojenců? Jediný objektivní způsob, jak to zjistit, je podívat se na tvrdá data a porovnat současnost se situací před čtyřmi lety a také s ostatními evropskými zeměmi. Výsledek vás možná v řadě oblastí překvapí.
