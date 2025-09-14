Prodej technologické společnosti Shoptet patří k největším transakcím letošního roku. Hospodářské noviny jako první informovaly, že belgický holding Team.blue ho od českého byznysmena Ondřeje Tomka kupuje s uváděnou cenou okolo 150 milionů eur, a tím odstartovaly hektický a poněkud zmatený sled událostí.

„Nevím, kde HN berou informace o prodeji Shoptetu, od nás nikdo nic oficiálně nezveřejňoval, a navíc ta částka absolutně nesouhlasí. Shoptet má rozhodně vyšší cenu,“ napsal Tomek v reakci na síti X. O pár chvil později firma svým zaměstnancům sdělila informaci o prodeji a následně mluvčí informoval agenturu ČTK. Jméno kupce sice zatajil, přidal však dovětek, že hodnota transakce byla výrazně vyšší.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká je prodejní cena Shoptetu?
  • Jak Ondřej Tomek do firmy vstoupil?
  • Co se Shoptetem zamýšlí nový majitel?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.