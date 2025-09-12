Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku, napsala agentura Reuters s odvoláním na unijní zdroje. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Právě v pátek proběhlo v Bruselu již třetí jednání v rámci strategického dialogu o budoucnosti evropského automobilového průmyslu, kterého se zúčastnila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a vedoucí představitelé automobilek.
Podle bruselského serveru Politico byl ústředním tématem pátečního setkání právě osud sporného zákazu spalovacích motorů. Uspíšení revize žádaly již dříve některé členské státy, včetně Česka.
Podle představitelů automobilek cíle EU pro snižování automobilových emisí oxidu uhličitého, včetně plánu na dosažení nulových emisí u osobních a dodávkových vozů do roku 2035, už nejsou splnitelné a je zapotřebí je přehodnotit.
„Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí překročit hranice idealismu a připustit současnou průmyslovou a geopolitickou realitu. Splnění přísných cílů pro emise osobních a dodávkových automobilů pro roky 2030 a 2035 zkrátka není v dnešním světě proveditelné,“ uvedli letos v srpnu v dopise adresovaném von der Leyenové šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink.
„Nikdo nevydělává jako my,“ říká šéf Škody Klaus Zellmer. Chválí odboráře i dobře nastavený obchodní model
Mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová uvedla, že v souvislosti s revizí začaly již v červenci veřejné konzultace. „Potrvají do 10. října,“ dodala s tím, že poté budou následovat další kroky, jako například hodnocení dopadů legislativy.
Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, jestli je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady.
Automobilový průmysl, základní kámen evropské ekonomiky, zaměstnává přímo či nepřímo přes 13 milionů lidí a přispívá přibližně sedmi procenty k HDP Evropské unie.
