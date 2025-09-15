Nejsilnější finanční skupina v Česku pokračuje v akvizicích na tuzemském hotelovém trhu. Poté, co PPF loni a letos na jaře koupila pražské hotely Hilton a Four Seasons, zaměřila se na další významné jméno z metropole.
Vienna House by Wyndham Diplomat Prague je dnešní a trošku komplikovaný název pro hotel, který většina Pražanů zná prostě jako hotel Diplomat na Evropské třídě. Jeho sousedem je právě skupina PPF, která sídlí v proskleném objektu Gate.
Co se dočtete dál
- Proč PPF kupuje další hotel v Praze.
- Kdo je prodávajícím a jaká je cena transakce.
- V čem jsou silné stránky hotelu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.