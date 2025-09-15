Spojené státy a Británie budou spolupracovat na urychlení vývoje atomové energie a na výstavbě nových jaderných elektráren. Podpis příslušných smluv se očekává tento týden, v době státní návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii. Vzniknou tisíce pracovních míst, pro Británii by to mělo znamenat i posílení energetické bezpečnosti, informovala BBC. Obě strany také předpokládají, že dohoda povede k miliardovým investicím.
Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že obě země budují zlatý věk jaderné energetiky, díky němuž se Británie a Spojené státy postaví do čela globálních inovací. Vláda v Londýně uvedla, že výroba většího množství jaderné energie může domácnostem snížit účty za elektřinu a zároveň bojovat proti změně klimatu.
Nová dohoda, označovaná jako Atlantické partnerství pro pokročilou jadernou energii, si klade za cíl umožnit firmám rychleji stavět nové jaderné elektrárny v Británii i v USA. Zjednodušit by měla schvalování na regulačních úřadech a zkrátit průměrnou dobu vyřizování licencí pro jaderné projekty na dva roky z nynějších až čtyř let.
Cílem dohody je také posílit obchodní partnerství mezi americkými a britskými společnostmi, oznámena tak zřejmě bude řada smluv. Mezi klíčovými plány je návrh americké jaderné skupiny X-Energy a britské energetické společnosti Centrica na výstavbu až dvanácti pokročilých modulárních jaderných reaktorů v Hartlepoolu s potenciálem zásobovat elektřinou 1,5 milionu domácností. Tento projekt by mohl vytvořit až 2500 pracovních míst.
Očekává se, že širší program bude mít hodnotu až 40 miliard liber (více než 1,1 bilionu korun), z čehož 12 miliard liber by mělo směřovat na severovýchod Anglie. Generální ředitel společnosti Centrica Chris O’Shea v pořadu Today na BBC řekl, že rozšíření jaderné energie by podle něj mohlo britským spotřebitelům v dlouhodobém horizontu přinést stabilní ceny elektřiny. „Díky tomu bude mít více lidí větší jistotu ohledně nákladů na energie a umožní jim to lépe plánovat,“ řekl.
BBC v této souvislosti zmiňuje malé modulární reaktory (SMR), které fungují na stejném principu jako velké reaktory. Využívají jadernou reakci k výrobě tepla, které produkuje elektřinu, jsou ale menší a jejich výkon dosahuje až třetiny generovaného výkonu typického velkého reaktoru. Modulární prvek znamená, že by se vyráběly na zakázku v továrnách – jako sada dílů – a pak by se přepravovaly a sestavovaly dohromady. Odvětví SMR je však stále mladé a zatím se zkoumá více různých návrhů.
Konec závislosti na Rusku
Další plány v rámci dohody mezi USA a Británií zahrnují spolupráci nadnárodních firem, jako je Last Energy a DP World, na mikromodulárním reaktoru v přístavu London Gateway. Tento projekt má podporu soukromých investic v objemu 80 milionů liber (2,2 miliardy korun).
Firmy Holtec, EDF a Tritax také plánují přeměnu bývalé uhelné elektrárny Cottam v hrabství Nottinghamshire na datové centrum s jadernou energií. Odhaduje se, že hodnota tohoto projektu bude 11 miliard liber (310 miliard korun) a že plán vytvoří tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve stavebnictví, stejně jako stálá pracovní místa v dlouhodobých provozech. Kromě produkce energie zahrnuje nové partnerství i spolupráci na výzkumu energie z fúze a ukončení závislosti USA a Británie na ruském jaderném materiálu do roku 2028.
„Jaderná energetika bude zásobovat naše domovy čistou energií z domácích zdrojů. Soukromý sektor ji buduje v Británii, což zajistí růst a dobře placená a kvalifikovaná pracovní místa pracujícím,“ řekl britský ministr energetiky Ed Miliband.
Americký ministr energetiky Chris Wright uvedl, že dohoda přinese „jadernou renesanci“. Posílí podle něj energetickou bezpečnost a uspokojí rostoucí globální poptávku po energii, zejména v oblasti umělé inteligence (AI) a datové infrastruktury. Britský premiér Starmer už dříve uvedl, že si přeje, aby se Británie vrátila mezi světové lídry v oblasti jaderné energie.
Jaderná energie se v devadesátých letech v Británii podílela na výrobě elektřiny zhruba 25 procenty, postupně tento podíl klesl k 15 procentům. Od té doby se tam žádné nové elektrárny nepostavily a mnoho stárnoucích reaktorů bude v příštím desetiletí vyřazeno z provozu.
Loni v listopadu Británie a dalších třicet zemí podepsaly globální závazek, že do roku 2050 své jaderné kapacity ztrojnásobí. Začátkem tohoto roku britská vláda oznámila, že se dohodla se soukromými investory na výstavbě jaderné elektrárny Sizewell C v Suffolku. Její jaderný program zahrnuje také první malé modulární reaktory v Británii, které postaví britská firma Rolls Royce.
