Ve světě datových analýz a v době prudkého nástupu umělé inteligence do praxe fungují mnohé výrobní firmy v Česku i Německu stále na základě pocitů a plánují na papíru. Výjimky jako automobilky, farmaceutické giganty či další velkosériové produkce sice dosáhly špičkové úrovně, ale většina tradičních výrobců ztrácí technologický náskok. Investiční platforma RockawayQ ze skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta chce tento trend změnit. Týdeník Ekonom zjistil, že kupuje německou firmu NC Vision, která přináší umělou inteligenci přímo na výrobní linky.
„Chceme, aby lidé místo kladiv používali tablety a tvořili skutečnou přidanou hodnotu,“ říká šéf RockawayQ Michal Šmída. Průmysl stále zaměstnává významnou část populace, v Česku to je 1,3 milionu lidí. Tvoří zhruba třetinu ekonomického výkonu. Přitom velká část výroby je manuální, marže se tenčí a konkurenceschopnost klesá.
Co se dočtete dál
- Jak přesně RockawayQ plánuje nasazení no-code AI platforem přímo na výrobní linky.
- Jaké investiční cíle a časový horizont má platforma RockawayQ včetně výše kapitálu a plánovaných investic.
- Které trhy a segmenty jsou pro RockawayQ prioritou a jak chce zapojit majitele akvírovaných firem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.