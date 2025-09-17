My Češi máme hasičskou mentalitu. Jsme v pohodě, dokud nám všechno jde. A může nám někdo stokrát říkat, že se blíží potíže, že obrazně řečeno může začít hořet. Ale my ne, žijeme z podstaty a ještě se plácáme po zádech, jak jsme skvělí. A když pak problémy dorazí, začneme sami sebe utvrzovat v tom, že to není naše chyba, že za to může někdo jiný, říká šéf skupiny Siemens v Česku Eduard Palíšek. I tahle slova jsou dokladem, že tenhle zkušený manažer je v mnoha ohledech výjimečná postava. Nebojí se tvrdě hodnotit některé charakteristiky české ekonomiky i hlubší povahy celého českého národa.
Výjimečný je i v tom, že mezi vrcholnými představiteli průmyslu v naší zemi byl dlouho jedním z mála, kteří horovali za rozvoj všeobecného vzdělání. „Potřebujeme, aby školství produkovalo lidi, kteří jsou schopni pochopit věci v souvislostech, propojovat poznatky mezi jednotlivými obory a k tomu všemu jsou schopni se potom specializovat na určitou danou oblast,“ vysvětluje.
V rozhovoru jsme třeba probrali, co stojí za tím, že v Česku nemáme německou životní úroveň, i když k tomu podle něj obecně není žádný objektivní důvod. Popovídali jsme si i o tom, proč digitalizace a automatizace v průmyslu postupuje příliš pomalým tempem a řeč přišla i na jeho celoživotní vášeň – fotografování.
O Česku se občas mluví jako o montovně. Souhlasíte s tímhle tvrzením?
Co se dočtete dál
- Proč český průmysl zaostává v digitalizaci a automatizaci.
- Jaké změny ve školství by podpořily kritické myšlení a širší všeobecné vzdělání.
- Jak generační obměna vlastníků a managementu může změnit dynamiku firem.
- Proč v některých odvětvích chybí ženy a jaký to má dopad na konkurenceschopnost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.