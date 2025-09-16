Finanční skupina Partners postupně vloží 12 miliard korun do fondu Aspire11, který založila s investorem Pavlem Muchou. Fond bude investovat do venture kapitálových fondů a takzvaných zralých růstových společností a má přinést v dlouhodobém horizontu výnos 12 procent ročně, řekl novinářům spoluzakladatel Partners Petr Borkovec.
Do privátních trhů budou podle něj mít možnost investovat i účastníci doplňkového spoření penzijní společnosti Rentea a klienti investiční společnosti Partners Invest. „Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos, než je průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze,“ uvedl Borkovec. Vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření umožnila veřejnosti česká legislativa od ledna 2024.
Alternativní účastnický fond umožňuje investovat do aktiv s vyšším výnosovým potenciálem. Je určen pro klienty s vyšší tolerancí k riziku a delším investičním horizontem, kteří hledají možnost nadstandardního zhodnocení peněz.
Alternativní investice typu private equity nebo venture capital mohou být výnosově zajímavější, nicméně s vyšším potenciálním výnosem roste i riziko, a to poměrně dramaticky, řekl ČTK analytik FinGO Jiří Fajt. Proto by tyto alternativní nástroje doporučil spíše jako doplňkovou složku portfolia, v řádu pět až dvacet procent. „Projekt Aspire11 je v českém prostředí unikátní novinkou, která drobným střadatelům otevírá přístup k privátním trhům. Je ale potřeba mít na paměti, že tyto investice zdaleka nejsou bez rizika,“ podotkl.
Kdy dává smysl penzijní spoření a kdy je lepší poohlédnout se jinde. Víme, které fondy vydělávají nejvíc
Klienti Rentea se podle Borkovce dostanou prostřednictvím alternativního fondu k investicím do evropských i světově úspěšných fondů, které vydělávají na rychlém růstu nových technologií, a stejně tak na růstu firem, které stavějí zkušení podnikatelé působící po celém světě. „V následujících třech letech budeme investovat na privátních trzích minimálně 20 miliard korun dlouhodobých penzijních prostředků,“ dodal Borkovec. Aktuálně skupina Partners klientům spravuje 150 miliard korun.
„Probudit spící český penzijní kapitál a nasměrovat ho s rozvahou do rukou výjimečných podnikatelů stavějících růstové generační firmy a venture capital investorů se pro mě stalo posláním. Neveřejné trhy (private markets) jsou rizikovější a méně likvidní než tradiční veřejné trhy, ale právě proto dokážou v dlouhém horizontu přinášet nejen vyšší výnosy, ale také pohánět ekonomiky a prosperitu společnosti,“ uvedl Mucha. V Kanadě nebo USA díky nim podle něj penzijní fondy rostou. Český penzijní kapitál podle analytiků Aspire11 představuje přibližně osm procent HDP, zatímco v zemích, jako je Dánsko, Švýcarsko, Kanada nebo USA, jde o 140 až 200 procent HDP.
