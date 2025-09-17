Vyvíjí první otevřený a auditovatelný bezpečnostní čip na světě. Tedy takový, jehož návrh i software jsou veřejné a kdokoli je může kontrolovat pro ověření bezpečnosti. Jan Pleskač se start-upem Tropic01 se s ním stal absolutním vítězem 18. ročníku Nápadu roku, jehož partnerem jsou i Hospodářské noviny. Soutěže pro inovativní firmy s českým původem se zúčastnilo 127 projektů.
Bezpečnostní čip Tropic01 vyvíjí Jan Pleskač s týmem SatoshiLabs, tvůrci české kryptopeněženky Trezor. Projekt si odnesl nejen celkové vítězství, ale také speciální cenu Kooperativa „Bezpečnost má zelenou“.
Tropic01 je navržený s důrazem na vysokou fyzickou bezpečnost a odolnost proti pokročilým útokům. Na rozdíl od většiny konkurenčních řešení je zcela otevřený – jeho architekturu lze nezávisle zkontrolovat. „Právě tato otevřenost je podle mě klíčem k bezpečnější budoucnosti, kde inovace jdou ruku v ruce s důvěrou a odpovědností,“ řekl Jindřich Skrip, ředitel marketingu a komunikace pojišťovny Kooperativa, která cenu uděluje.
Český start‑up umí vystopovat drogu až ke zdroji. Čte jí jako otisk prstu
Na druhém místě skončil start-up Lightly, za nímž stojí Monika Štěpánová, Lukáš Nejdl a Vojtěch Adam. Jejich nástroj forenzní inteligence dokáže v reálném čase a přímo v terénu odhalovat padělané léky nebo sledovat původ drog pomocí UV-Fingerprint technologie. Jde o metodu, která pomocí UV světla vytváří jedinečný „otisk“ látky nebo vzorku pro rychlou identifikaci, ověřování pravosti či forenzní analýzu.
Podle poroty tak může pomoci rozkrývat distribuční sítě a bránit šíření nebezpečných látek, včetně fentanylu, který je aktuálně hlavní příčinou úmrtí mladistvých v USA.
„Je ohromně povzbuzující sledovat množství mladých českých firem, které dávají život technologiím jako ze sci-fi. Vedle odbornosti jim nechybí ani podnikatelský talent a globální ambice,“ uvedl Kamil Vacek, andělský investor a šéf společnosti TCCM, která v Česku zastupuje značku mobilních telefonů Nothing.
Třetí místo patří firmě CircuitNinja Jakuba Malínka a Lukáše Mičana. Ta staví autonomní mikrotovárny na výrobu plošných spojů, které díky automatizaci fungují nepřetržitě, zrychlují dodávky a snižují náklady. Projekt získal také zvláštní ocenění „Start-up roku 2025“ za největší růstový potenciál.
„Nápad roku letos dosáhl plnoletosti a stejně dospěl i český startupový ekosystém. Zaměstnává už více než 160 tisíc lidí, což je víc než celý finanční sektor, generuje produkty s vysokou přidanou hodnotou a pomáhá budovat dobré jméno Česka ve světě,“ shrnul zakladatel soutěže Martin Kešner.
Soutěž Nápad roku, do roku 2024 známá jako Vodafone Nápad roku, je nejstarší startupová soutěž v České republice. Dosud jí prošlo přes 2600 projektů, které získaly investice ve výši bezmála půl miliardy korun. Již od roku 2007 slouží jako finanční a kreativní injekce pro nové projekty a nápady nadějných podnikatelů. Zúčastnit se může jakákoli firma, jejíž produkt či služba není na trhu déle než 2 roky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist