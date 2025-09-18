Skupina České dráhy (ČD) za první pololetí letošního roku vykázala zisk před zdaněním 444 milionů korun, loni to bylo za stejné období 694 milionů. Osobní doprava dosáhla meziročního růstu výnosů o 1,7 miliardy korun na 17,7 miliardy korun a její zisk před zdaněním je 1,1 miliardy korun, což je téměř o 800 milionů korun více než loni. Naopak nákladní doprava ČD Cargo vykázala ztrátu před zdaněním 931 milionů korun. Vyplývá to z pololetní zprávy, kterou ČD zveřejnily na svém webu.
Dráhy v prvním pololetí přepravily 80,1 milionu cestujících, meziročně o 1,5 milionu méně. Do růstu výnosů osobní dopravy se promítly vyšší úhrady od objednatelů přepravy. Stát a kraje zaplatily ČD dohromady 11,6 miliardy korun, loni to bylo deset miliard.
Výnosy skupiny ČD z nákladní dopravy stouply o 3,3 procenta na 8,1 miliardy korun. Skupina ČD Cargo přepravila 29,9 milionu tun nákladu, přičemž vlaky ČD Cargo z toho přepravily 26,4 milionu tun. To znamená meziroční nárůst v absolutním objemu, ale při poklesu přepravních výkonů. Zjednodušeně řečeno tak náklady vozily na menší vzdálenosti. Rostly výsledky kombinované dopravy, v přepravě pro automobilový průmysl a dopravě pohonných hmot. Společnost také zvýšila objemy přeprav kontejnerů v Německu.
Ve výsledku nákladní dopravy se odráží transformace společnosti, která od loňska cíleně přizpůsobuje své kapacity podmínkám na českém a evropském železničním trhu. ČD Cargo plánuje do konce roku propustit až 700 zaměstnanců, tedy více než desetinu. V dubnu společnost oznámila, že se v elektronické aukci zbavuje nadbytečných 24 lokomotiv a 1089 vozů různého typu a letos počítá s odprodejem dalších vozů.
Loni firma přepravila 56,7 milionu tun nákladu, což bylo meziročně o 2,7 milionu méně. Vedení společnosti očekává, že příští rok množství přepraveného nákladu nepřekročí 45 milionů tun. Loni ČD Cargo také zaznamenalo výrazný propad v hospodaření. Ze zisku před zdaněním 733 milionů za rok 2023 se dostalo do ztráty činící 946 milionů.
Dráhy tento rok obnovují vozový park. V prvním pololetí dráhy uvedly do provozu nové soupravy ComfortJet a motorové jednotky RegioFox. Ve druhé polovině roku dopravce převezme další vlaky tohoto typu a lokomotivy Vectron. Nové vlaky nasadí na mezinárodní linky do Německa, Rakouska a Maďarska a příští rok do Dánska. V Moravskoslezském kraji dopravce testuje čtyři bateriové vlaky. „Tam, kde jsme nasadili nové soupravy, roste poptávka po cestování a tržby z osobní dopravy,“ uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec.
„Naše investice do modernizace, nových vlaků a zlepšování služeb už dnes přinášejí viditelné výsledky. Díky finanční stabilitě a potvrzenému ratingu můžeme pokračovat v rozvoji vozového parku a služeb tak, abychom i nadále nabízeli spolehlivou, moderní a konkurenceschopnou železniční dopravu,“ dodal Krapinec.
Americká ratingová agentura Moody’s letos potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti ČD na úrovni Baa2, což je střední stupeň hodnocení a nachází se v investičním pásmu. Nižší úrovně od Ba1 po C jsou ve spekulativním pásmu spojeném s vyšším rizikem pro investory.
