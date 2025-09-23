Benzin nejlevnější za poslední čtyři roky a nafta za poslední dva. Cenovky u čerpacích stanic už dlouhé měsíce pozvolna klesají a okolnosti napovídají, že to vydrží minimálně do Vánoc. Paradoxně za situace, kdy se ropa po delší době opět stala silnou zbraní v politické válce světových mocností.
Ukrajinské drony ničí ruské rafinerie, avšak Čína s Indií se odmítají vzdát dovozu levnější ruské ropy. Na druhé straně je tu tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na Evropu, aby „potrestala“ vysokými cly Čínu a Indii za jejich nákupy v Moskvě.
Do toho kartel OPEC vytrvale zvyšuje těžbu. Zahraniční média píší o rozpolceném trhu a odhadují, že zásoby ropy porostou.
Co se dočtete dál
- Proč se českých cen geopolitika tolik netýká.
- Jak to, že ruská ropa je stále v Evropě.
- Co si experti o myslí o politice USA v oblasti ropy.
