Ministerstvo zemědělství si nechává připravit právní analýzu, zda se zákon o střetu zájmů dotýká i veřejných zakázek. Konkrétně jde například o zakázky od státního podniku Lesy ČR, které dostaly také firmy z holdingu Agrofert. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Státní podnik podle něj nic neporušil, problematické ale je, že Lesy ČR zadaly zakázku firmě, která byla v tu dobu pravděpodobně ve střetu zájmů.
Úřad už po firmách z holdingu Agrofert požaduje navrácení dotací ve výši přes sedm miliard korun kvůli střetu zájmů majitele firmy, předsedy hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Agrofert opakovaně uvádí, že k navrácení není důvod a postup ministerstva vnímá jako předvolební kampaň.
„Proběhla řádná veřejná soutěž, kterou vyhrála společnost na lesní práce, zalesňování, těžební činnost. To znamená, že státní podnik neporušil vůbec nic, zakázku přidělil výherci, který dal nejlepší cenu. A teď se zpětně ukazuje, že společnost, která vyhrála zakázku, pravděpodobně byla ve střetu zájmů,“ řekl Výborný.
Na druhou stranu, pokud by podnik Lesy ČR společnost na základě vlastnictví členem vlády vyřadil, zakázka by byla dražší a pro ČR méně výhodná, řekl Výborný. „Státní podnik Lesy České republiky se musel chovat s péčí řádného hospodáře,“ podotkl. Ministerstvo tak s dalším postupem čeká do vyhotovení analýzy.
Agrofert tvrdí, že vždy postupoval v souladu se zákonem. „Pokud jsme zvítězili, tak vždy díky tomu, že jsme podali nejlepší nabídku, zpravidla nejnižší cenu. Pan ministr svými prohlášeními zpochybňuje zákon o veřejných zakázkách,“ odpověděl na dotaz ČTK mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Lesy ČR k věci uvedly, že z jejich strany nejde o dotační zakázky. Jsou připravené ministerstvu případně poskytnout podklady. „Každoročně na základě výsledků tendrů uzavíráme smlouvy na desítky zakázek. V této věci tedy nelze generalizovat, protože se jednotlivé zakázky liší. Nejdříve je nezbytné, aby ministerstvo uvedlo, o které konkrétní zakázky jde, a my se k nim vyjádříme, dodáme podklady,“ sdělila ČTK mluvčí podniku Eva Jouklová.
Ministerstvo zkoumá období od roku 2017, kdy byla schválena novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.
