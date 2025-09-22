Jindřichohradecké místní dráhy získá společnost Gepard Express, věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října. ČTK to řekl insolvenční správce David Jánošík.
„Věřitelský výbor mi uložil vzhledem k tomu, že už je doplaceno, abych s nimi uzavřel smlouvu o prodeji obchodního závodu. Teď musím počkat, až dostanu zápis z jednání věřitelského výboru a vstoupím v jednání zřejmě s právním zástupcem firmy Gepard Express. Doladíme detaily na smlouvě a předám jim obchodní závod,“ řekl Jánošík, který také bude o vývoji informovat insolvenční soud. Z částky 83 milionů korun se uspokojí zajištění věřitelé a další závazky podle zákona.
Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek, nestihla složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Požádala proto věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září. Výbor ale 11. září schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí podnikatel Otakar Moťka a která nabídla částku 81,35 milionu korun.
Podle soudu ale bylo možné podmínky výběrového řízení změnit. „Soud (...) nemá za přesvědčivě vysvětlenou a doloženou hrozbu 'významného rizika zpochybnění celého procesu prodeje', pokud by věřitelský výbor akceptoval úhradu celé kupní ceny s několikadenním zpožděním,“ uvedl soud ve vyjádření v insolvenčním rejstříku.
Podle soudu je hlavním zájmem prodat podnik nejvyšší nabídce. Soud také zdůraznil, že věřitelský výbor rozhodoval o prodeji druhému účastníkovi v době, kdy už měl insolvenční správce všechny peníze od Gepard Expressu na účtu. Zpoždění činilo deset dní.
JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice a Hůrky. Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.
K prodeji bylo 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist