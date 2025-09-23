Za milion korun v Praze jen stěží pořídíte slušnou garáž. Za stejné peníze – a mnohdy ještě o pár desítek tisíc méně – se v mnoha českých městech dá koupit celý byt. Stačí nahlédnout do nabídky realitních webů – lze tam najít třeba čtyřpokojový byt o výměře 90 metrů čtverečních takříkajíc za hubičku: bez tisícovky za 950 tisíc korun.
Nabídka má ovšem, stejně jako desítky dalších podobných, jeden podstatný háček – adresu. Zmiňovaný byt se nachází na okraji Litvínova ve čtvrti Janov, která nechvalně proslula jako jedno z největších a nejproblémovějších ghett v Česku. Situace tu dospěla tak daleko, že část zdevastovaných, vybydlených domů musela místní radnice vykoupit a zbourat.
Co se dočtete dál
- Která města v jednotlivých krajích mají nejlevnější bydlení.
- V jakých pražských a brněnských čvrtích jsou nejnižší ceny bytů.
- Jaké výnosy mohou přinést investiční byty v sociálně slabých krajích.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.