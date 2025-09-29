Tvrzení, že se klima zásadním způsobem mění, je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa „největším podfukem v dějinách“. Také v Česku během současné předvolební kampaně sílí kritika cílů na snižování emisí. A podobně jako Trump, i řada českých politiků o klimatu šíří nepodložená tvrzení. Například předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka v jednom ze svých předvolebních videí dokázal o globálním oteplování říct během jediné minuty hned sedm nepravd, ukazuje vyhodnocení analytika Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěcha Pecky.
To vše ale neznamená, že by silně „neustřelovala“ i druhá strana, tedy zastánci co možná nejrychlejšího snížení emisí až na nulu. Ti čím dál rychleji ztrácejí podporu veřejnosti, a to zdaleka ne jen v Česku. Ukazuje se, že přísné zelené cíle, které si daly především země Evropské unie, ale i jiné státy, nejsou splnitelné. Případně, že by si jejich naplnění vyžádalo obří náklady, které ale voliči prostě odmítají nést. Čím dál víc odborníků na klimatickou změnu proto uznává, že je potřeba dosavadní přístup změnit.
Co se dočtete dál
- Jak by se měl změnit zákaz spalovacích motorů.
- Jaké nereálné cíle si země EU stanovily třeba v energetice.
- Jaká kritika zelené politiky je naopak extrémní.
