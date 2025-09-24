Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával, analytici to zdůvodňovali přetrvávajícími inflačními tlaky v ekonomice. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května.
Rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
Česko a životní úroveň: inflace zkrocena, nezaměstnanost není strašák, mzdy rostou. Jak to bylo s Fialovou a Babišovou drahotou?
ČNB v době inflační vlny držela základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Guvernér: hrozí inflace
Bankovní rada byla při rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb jednomyslná. Podle ní je stále potřeba udržovat relativně přísnou měnovou politiku, aby se podařilo dlouhodobě držet inflaci v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB. Novinářům to po jednání rady řekl guvernér ČNB Aleš Michl.
„Pokračující inflační tlaky z domácí ekonomiky aktuálně neumožňují další snížení sazeb,“ řekl Michl. „Cílem rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace byla dlouhodobě stabilizovaná poblíž cíle. Je třeba, aby růst množství peněz v ekonomice nezrychloval, aby úvěrová dynamika byla umírněná,“ doplnil.
V ekonomice podle guvernéra nadále převažují rizika ve směru vyšší inflace. Jsou jimi zejména zdražování potravin a služeb, oživení úvěrové aktivity na realitním trhu, přetrvávající rychlý růst mezd nebo dodatečný růst výdajů vládních institucí. Naopak ve směru nižší inflace by mohl působit silnější kurz koruny. Nejistotou zůstávají vývoj válečných konfliktů na Blízkém východě a na Ukrajině a vliv obchodních válek na globální ekonomiku.
Pro příští jednání na počátku listopadu si bankovní rada nechává všechny možnosti otevřené, a to jak pro možné zvýšení, tak i pro možné snížení sazeb, řekl Michl. Je připravena adekvátně reagovat na případné naplnění inflačních rizik. Při rozhodování bude vycházet z nových ekonomických dat a z jejich dopadů na inflační vývoj, bude také sledovat kroky významných zahraničních centrálních bank, uzavřel guvernér.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist