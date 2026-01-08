Za uplynulých dvanáct měsíců banky a stavební spořitelny poskytly druhý největší objem hypoték v historii Česka. Vyplývá to z dat Československé obchodní banky (ČSOB), která patří mezi největší poskytovatele úvěrů na bydlení v zemi. Zástupci ČSOB přitom předpokládají, že letošní rok bude ještě lepší. Celkový objem poskytnutého financování klientům by se tak mohl přiblížit covidovému roku 2021. Tehdy byl zájem o hypotéky abnormální zejména díky nízkým úrokovým sazbám, které se pohybovaly i pod dvěma procenty.
Soustavný zájem o úvěry na bydlení pak bude znamenat i tlak na růst cen nemovitostí. Ty vloni zdražovaly dvouciferným tempem. Tato dynamika by ale měla letos zpomalit.
Co se dočtete dál
- Jak velký objem hypoték banky loni poskytly a kolik činí odhad pro letošní rok.
- Proč velký zájem o hypotéky bude pokračovat.
- Jak se zájem o úvěry na bydlení propíše do zdražování nemovitostí.
- O kolik podle expertů letos zdraží byty a rodinné domy.
