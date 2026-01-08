Za uplynulých dvanáct měsíců banky a stavební spořitelny poskytly druhý největší objem hypoték v historii Česka. Vyplývá to z dat Československé obchodní banky (ČSOB), která patří mezi největší poskytovatele úvěrů na bydlení v zemi. Zástupci ČSOB přitom předpokládají, že letošní rok bude ještě lepší. Celkový objem poskytnutého financování klientům by se tak mohl přiblížit covidovému roku 2021. Tehdy byl zájem o hypotéky abnormální zejména díky nízkým úrokovým sazbám, které se pohybovaly i pod dvěma procenty.

Soustavný zájem o úvěry na bydlení pak bude znamenat i tlak na růst cen nemovitostí. Ty vloni zdražovaly dvouciferným tempem. Tato dynamika by ale měla letos zpomalit. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak velký objem hypoték banky loni poskytly a kolik činí odhad pro letošní rok.
  • Proč velký zájem o hypotéky bude pokračovat.
  • Jak se zájem o úvěry na bydlení propíše do zdražování nemovitostí.
  • O kolik podle expertů letos zdraží byty a rodinné domy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.