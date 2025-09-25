Americký internetový obchod Amazon zaplatí ve Spojených státech 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard Kč) za urovnání žaloby, podle které uživatele bez souhlasu registroval do své placené služby Amazon Prime a následně jim komplikoval zrušení této registrace. Oznámila to ve čtvrtek americká Federální obchodní komise (FTC), která žalobu v roce 2023 podala.
Buffett, Gates, Ackman a další investorské celebrity se vydali na nákupy. Sázejí především na akciové tituly ve slevě
Agentura AP urovnání sporu označila za historické. Z celkové částky firma zaplatí komisi miliardu dolarů na občanskoprávních pokutách, což je nejvíce za dobu existence FTC, dalších 1,5 miliardy dolarů bude vyplaceno spotřebitelům, kteří se neúmyslně zaregistrovali ke službě Prime.
"Amazon záměrně podvedl miliony spotřebitelů, aby se nevědomky zaregistrovali do služby Amazon Prime," uvedla FTC v roce 2023. Dodala, že podnik za tímto účelem využíval "manipulativní, nátlakové nebo klamavé provedení uživatelského rozhraní".
Společnost Amazon podle dohody o urovnání žaloby teď musí uživatelům zjednodušit zrušení služby Prime. Firma nicméně v rámci dohody nepřiznala žádné pochybení, upozornila agentura AP.
Služba Prime nabízí rychlou dopravu zdarma na miliony položek, různé slevy, přístup k filmům i hudbě a další výhody. Měsíční poplatek za tuto službu činí ve Spojených státech 14,99 dolaru (přes 300 Kč).
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist