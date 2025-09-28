Z emisních povolenek se dělá strašák zbytečně, míní Jan Brázda, partner a energetický expert poradenské společnosti PwC. Výroky politiků o tom, že nový evropský systém povolenek EU ETS II přirazí rodinám k účtům za energie desetitisíce ročně, jsou podle nové analýzy PwC nesmysl. Bude to 200 až 400 korun měsíčně. Podle Brázdy se málo mluví o tom, že povolenky neznamenají jen zdražování, ale také čistější vzduch. První vlna povolenek ETS I navíc funguje, díky ní se v řadě oblastech energetiky a průmyslu snížily emise o 60 procent. „Pokud bychom navíc změnili dotační podporu obnovitelných zdrojů, stály by dnes násobně méně než před 15 lety. Konečně by se tak v Česku začaly stavět velké solární a větrné parky a cena elektřiny by šla naopak výrazně dolů,“ říká Brázda.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak společnost PwC vypočítávala dopad nových povolenek.
  • Proč máme drahé energie.
  • Jak je to s OZE.
  • Proč je Green Deal nepochopený.
