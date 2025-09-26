Podnikatelé už si mohou spočítat, jak se jim v příštím roce zvednou zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vláda na svém posledním jednání stanovila průměrnou mzdu na rok 2026, z níž se povinné odvody počítají. Ukazatel se zvyšuje přibližně o pět procent, což znamená, že si OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění v příštím roce připlatí tisíce korun. Některé strany slibují, že po volbách automatický růst minimálních záloh zruší.
Stanovení takzvaného všeobecného vyměřovacího základu vláda provádí zejména kvůli výpočtu výše důchodů v následujícím roce. Týká se však také živnostníků, kterým se podle průměrné mzdy určuje výše zmíněných odvodů.
Co se dočtete dál
- Jak se zvednou minimální zálohy.
- Kolik si živnostníci připlatí ročně.
- Které strany jim slibují pomoc.
