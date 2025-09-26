Podnikatelé už si mohou spočítat, jak se jim v příštím roce zvednou zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vláda na svém posledním jednání stanovila průměrnou mzdu na rok 2026, z níž se povinné odvody počítají. Ukazatel se zvyšuje přibližně o pět procent, což znamená, že si OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění v příštím roce připlatí tisíce korun. Některé strany slibují, že po volbách automatický růst minimálních záloh zruší.

Stanovení takzvaného všeobecného vyměřovacího základu vláda provádí zejména kvůli výpočtu výše důchodů v následujícím roce. Týká se však také živnostníků, kterým se podle průměrné mzdy určuje výše zmíněných odvodů.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se zvednou minimální zálohy.
  • Kolik si živnostníci připlatí ročně.
  • Které strany jim slibují pomoc.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se