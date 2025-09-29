Existují asi tři hlavní cesty, jakými v Česku lidé dosahují finanční svobody. První z nich je prodej firmy a následně vložení peněz do investic, což je případ Miroslava Uďana, jenž má za sebou úspěšný exit ze Shoptetu. Další relativně častou cestou je sázka na nemovitosti a pákový efekt, jako to učinil realitní investor Jan Zedník. A třetí, zatím pravděpodobně nejméně častá, je skrze vybudování plnohodnotného investičního portfolia, což se podařilo softwarovému vývojáři Vojtěchu Zavřelovi. Všichni tři vystoupili na konferenci FIRE a podělili se také o tom, jak se jim rentiérství podařilo dosáhnout a co jim tento statut přináší.
Co se dočtete dál
- Jak dosáhnout pozice rentiéra.
- Jak rentiérství člověku promění život.
- Co by dnešní rentiéři poradili těm, kteří se chtějí vydat na stejnou cestu.
