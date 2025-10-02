Mají zkušenosti, jsou zodpovědní a loajální, a přesto jsou na pracovním trhu přehlížení. V očích potenciálních zaměstnavatelů je diskvalifikuje datum jejich narození – jsou starší padesáti let. Předsudky, které se s jejich věkem pojí, ubližují jak jim, tak celé české ekonomice. Předpojatosti vůči této šedivějící generaci se firmy do budoucna budou muset zbavit. Česko nezadržitelně stárne a padesátníci a starší tak budou v příštích dekádách tvořit podstatnou část jeho pracovní síly. A na tom, jak ji dokáže tuzemská ekonomika využít, bude záviset do značné míry i prosperita celé země.

  • Jaká je výše ročních nákladů státu spojených s dlouhodobou nezaměstnaností lidí starších 50 let.
  • Jaké sektory a firmy zaměstnávají 50+ a jaké modely pracovních úprav používají.
  • Jak demografické změny ovlivní nabídku pracovních sil v příštích 10 až 15 letech.
  • Jak mohou firmy využít zkušeností starších pracovníků.
