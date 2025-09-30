O lidech starších padesáti let panuje na pracovním trhu spousta předsudků. Třeba že nejsou flexibilní, neradi se učí novým věcem nebo nejsou schopni držet tempo s technologickým pokrokem. U spousty z nich to ale není pravda, říká socioložka Lucie Vidovićová. Firmy, které je automaticky diskriminují jen na základě věku, se tak mohou připravovat o velmi kvalitní a věrné zaměstnance.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou formy věkové diskriminace na českém pracovním trhu.
- Které předsudky vůči padesátníkům jsou nejčastější.
- Jaké konkurenční výhody přinášejí starší zaměstnanci firemní kultuře.
- Praktické rady pro lidi 50+, jak se udržet atraktivní na trhu práce.
