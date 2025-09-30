O lidech starších padesáti let panuje na pracovním trhu spousta předsudků. Třeba že nejsou flexibilní, neradi se učí novým věcem nebo nejsou schopni držet tempo s technologickým pokrokem. U spousty z nich to ale není pravda, říká socioložka Lucie Vidovićová. Firmy, které je automaticky diskriminují jen na základě věku, se tak mohou připravovat o velmi kvalitní a věrné zaměstnance.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou formy věkové diskriminace na českém pracovním trhu.
  • Které předsudky vůči padesátníkům jsou nejčastější.
  • Jaké konkurenční výhody přinášejí starší zaměstnanci firemní kultuře.
  • Praktické rady pro lidi 50+, jak se udržet atraktivní na trhu práce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.