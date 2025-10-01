Evropská komise hodlá výrazně zpřísnit podmínky pro dovoz oceli do Evropské unie. Na středečním setkání s představiteli ocelářského průmyslu to podle zdrojů agentury Reuters uvedl místopředseda komise Stéphane Séjourné. Návrh počítá se snížením kvót na dovoz oceli téměř o polovinu. Clo na dodávky přesahující tyto kvóty by se zároveň mělo zvýšit na 50 procent, píše Reuters. V současnosti toto clo podle agentury AFP činí 25 procent.
Evropský ocelářský průmysl se v posledních letech potýká s vážnými problémy. Čelí dovozu levné oceli z Číny a dalších asijských států a celním bariérám pro vývoz do zemí, jako jsou Spojené státy a Kanada, upozorňuje agentura Bloomberg.
Evropská komise by měla návrhy na zpřísnění podmínek pro dovoz oceli do Evropské unie oficiálně zveřejnit příští týden. Současná opatření EU na ochranu ocelářského průmyslu vyprší v polovině příštího roku, píše Reuters.
Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku do USA na 50 procent. EU po červencovém dosažení obchodní dohody s USA uvedla, že bude s Washingtonem v oblasti kovů úzce spolupracovat na ochraně evropských a amerických ocelářů před konkurencí z Číny.
Evropští výrobci oceli nicméně podle agentury Reuters nadále čelí padesátiprocentnímu clu na dodávky do USA. Zdroje Reuters z EU nedávno uvedly, že nová opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu budou odrazovým můstkem pro podrobnější rozhovory s Washingtonem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist