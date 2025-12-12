Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července příštího roku podléhat clu tři eura (zhruba 73 korun). Na jednání v Bruselu se na tom v pátek dohodli unijní ministři financí. Doposud byly takové balíky od cla osvobozeny. Česko na schůzce zastupoval odcházející ministr Zbyněk Stanjura (ODS).
Páteční rozhodnutí ministrů bylo jen politické. Aby krok začal platit, bude muset ještě Evropská komise vydat příslušné legislativní akty. Nepůjde ale už o proces schvalování spoluzákonodárci, tedy Evropským parlamentem a Radou EU.
„Toto dočasné opatření reaguje na skutečnost, že takové balíky v současné době vstupují do EU bez cla, což vede k nekalé soutěži pro prodejce z EU, rizikům pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, vysoké míře podvodů a obavám o životní prostředí,“ uvedla v prohlášení Rada EU, která zastupuje členské státy. Opatření zůstane v platnosti, dokud nebude nalezeno trvalé řešení.
Na asijské gangy jsme krátcí. Bez změny v EU žádnou DPH z čínského zboží nevybereme, říká náměstek NCOZ
Dohodnuté opatření je součástí snahy omezit dovoz levného čínského zboží prostřednictvím internetových obchodů, jako je Shein a Temu, píše agentura Reuters.
Původně se zrušení osvobození od cla pro malé balíky plánovalo až v roce 2028, unijní ministři financí se ale už před měsícem shodli, že opatření je nutné urychlit. Francouzský ministr financí Roland Lescure v pátek uvedl, že tříprocentní clo vstoupí v platnost od 1. července příštího roku.
„Dnešní krok navazuje na závazek Rady EU z listopadu 2025 usilovat o jednoduché, dočasné řešení pro výběr cla na toto zboží co nejdříve v roce 2026. Toto opatření zůstane v platnosti, dokud nezačne platit dohoda o trvalém řešení, které by zcela zrušilo prahovou hodnotu pro osvobození od cla,“ stojí v prohlášení.
„Shodli jsme se, že u nejmenších balíčků nebudeme řešit hodnotu samotného zboží, protože to jsou miliardy zásilek, ale že tam bude jednotná sazba ve výši tři eura,“ řekl českým novinářkám v Bruselu ministr Stanjura. „Je to na přechodnou dobu, než se připraví nový systém. My jsme francouzský návrh podpořili, protože nám dává logiku,“ dodal. Stanjura poznamenal, že úřady v členských státech nejsou schopny otevírat a kontrolovat každý balíček, který přichází, určovat hodnotu jeho zboží a na základě toho určitým procentem stanovit clo.
Rozmach internetového obchodu v posledních letech vedl k prudkému nárůstu počtu menších balíků s levným zbožím směřujících do Evropské unie, a to zejména z Číny. V loňském roce podle Evropské komise přicházelo do EU zhruba 12 milionů balíků denně, napsala agentura DPA.
