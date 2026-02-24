Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil Nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.
Terčem žaloby je americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP), který je součástí ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Žaloba požaduje „plnou refundaci“ zrušených cel, neuvádí však konkrétní částku.
Trump tvrdě narazil, na cla chce ale spoléhat dál. Na trhy se vrátila nejistota kvůli obchodním válkám
Nejvyšší soud v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump následně ohlásil zavedení nového cla na základě jiného zákona. Nové clo ve výši deset procent začalo platit v úterý. Trump avizoval, že toto clo zvýší na 15 procent, příslušný dekret ale ještě nepodepsal.
Nezávislá výzkumná iniciativa Penn Wharton Budget Model podle agentury Reuters odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (zhruba 3,6 bilionu korun).
