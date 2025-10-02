Americká společnost OpenAI dokončila transakci, v jejímž rámci prodali současní a bývalí zaměstnanci akcie firmy v hodnotě zhruba 6,6 miliardy dolarů (přes 136 miliard korun). Transakce ohodnotila celý podnik na 500 miliard dolarů (více než 10 bilionů korun). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informují agentury Reuters a Bloomberg. Společnost OpenAI se tak podle Bloombergu stala nejhodnotnějším start-upem na světě, předstihla vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska.
OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). Předchozí prodej akcií společnosti dokončený v březnu ohodnotil celý podnik zhruba na 300 miliard dolarů. Do firmy tehdy vložili 40 miliard dolarů investoři v čele s japonským technologickým konglomerátem SoftBank.
Nyní koupila podle zdrojů agentury Bloomberg akcie firmy OpenAI skupina investorů, která zahrnovala například společnost SoftBank či americké investiční fondy Thrive Capital a Dragoneer Investment Group. Jedním z investorů byla rovněž státní investiční společnost MGX patřící emirátu Abú Dhabí, který je součástí Spojených arabských emirátů, uvedl zdroj.
Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.
