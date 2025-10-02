Evropská komise sahá po Trumpově receptu a plánuje o polovinu snížit kvóty na dovoz oceli. Opatření, které bude mířit zejména na dovoz z Číny, zároveň údajně zvýší clo na dovezenou ocel a související výrobky až na 50 procent. Informovala o tom zahraniční média. Finální návrh nových pravidel má Brusel zveřejnit 7. října a na rozdíl od dosavadního režimu ho časově neomezí.
„Nebudeme naivní,“ prohlásil podle Financial Times komisař pro průmysl Stéphane Séjourné na středeční schůzce se zástupci odborů a podniků. EU se podle něj nemůže donekonečna tvářit, že pro ni čínská nadkapacita neznamená problém. „Odmítáme dumpingové ceny umožněné masivními subvencemi,“ dodal.
Cílem je omezit levný dovoz a ochránit evropské hutě, opatření má ale i politickou dimenzi. Podle FT chce Brusel ukázat, že není průchozím kanálem pro čínskou ocel. Výměnou za tvrdší postup proti Číně očekává, že s Washingtonem vyjedná nižší cla na evropskou hutní produkci.
EU po červencovém dosažení obchodní dohody s USA uvedla, že bude s Washingtonem úzce spolupracovat na ochraně evropských a amerických ocelářů před konkurencí z Číny.
Zelená ocel se nevyplatí ani s tučnou dotací. ArcelorMittal v Německu zastavil dekarbonizaci svých oceláren
Hrozba z nadbytku
Podle OECD vzroste globální nadkapacita oceli do roku 2027 na 721 milionů tun. Hlavním zdrojem jsou čínské továrny financované státními subvencemi, které podle OECD představují „riziko pro stabilitu trhu, zaměstnanost, dodavatelské řetězce a úsilí o dekarbonizaci“.
Organizace proto vyzvala státy, aby se začaly řešením tohoto problému zabývat. Spojené státy už reagovaly, když prezident Donald Trump zavedl clo 50 procent na všechen dovoz, včetně oceli z Evropy. Kanada zvolila podobný model. EU doposud spoléhala na současný ochranný režim s cly 25 procent. Ten ale v souladu s pravidly Světové obchodní organizace vyprší v roce 2026 a oceláři dlouhodobě tlačí na tvrdší postup.
Podle ocelářů jsou dnešní dovozní kvóty asi o čtvrtinu vyšší než v době, kdy se ochranný režim zaváděl. Poptávka po oceli navíc v Evropě dlouhodobě klesá, a hutě proto čelí dvojímu tlaku levné oceli z dovozu a slabému odbytu na domácím trhu. Eurofer, zastřešující asociace evropských ocelářů, varuje, že v sázce je 300 tisíc přímých a přes dva miliony nepřímých pozic. Generální ředitel Euroferu Axel Eggert podle FT uvedl, že nová ochranná opatření je třeba zavést už začátkem příštího roku.
Automobilky se bojí zdražení
Do hry se nicméně vložily i evropské automobilky ze sdružení ACEA. Podle nich by 50procentní clo znamenalo zdražení výroby a ztrátu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. Výrobci automobilů proto podle FT požádali, aby opatření bylo dočasné a otevřené přezkumu.
Také některé členské státy varují, že vyšší ceny oceli by mohly zvýšit inflaci a oslabit konkurenceschopnost firem závislých na levných vstupech. Proto bude klíčové, zda se pro návrh podaří získat podporu kvalifikované většiny. Návrh bude muset schválit také Evropský parlament. Komisař Séjourné měl navíc na středečním jednání upozornit, že „menšinové zájmy“ se pokusí opatření zablokovat.
Čeští oceláři krok vítají
Čeští oceláři nicméně s plánem komise souhlasí. „Je nejvyšší čas připravit nová účinná ochranná opatření, ideálně cla ve výši 50 procent, jako to udělal Trump v USA,“ řekla HN Pavlína Kubalová, šéfka Ocelářské unie. Podle ní současná pravidla neodrážejí realitu trhu.
Podle svazu Česko aktuálně dováží zhruba 15 až 18 procent oceli ze třetích zemí mimo EU. V roce 2024 to bylo 1,15 milionu tun z celkových 6,6 milionu. Největším dodavatelem zůstává paradoxně Rusko díky sankční výjimce na dovoz polotovarů. K dalším významným hráčům patří Jižní Korea, Srbsko, Čína či Japonsko.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist