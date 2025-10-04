Recepční kempu v dánském Aarhusu pracovala dříve jako stevardka na tamní železnici. „Když jsem končila, chtěla jsem si z nostalgie odkoupit vozík na občerstvení, se kterým jsem obsluhovala. Bylo mi ale řečeno, že se všechny prodávají do Česka,“ vyprávěla mi během srpnové dovolené. Český turista by se tak v Dánsku mohl snadno cítit jako obyvatel chudšího koutu Evropy, na kterého zbývá jen secondhandové zboží opotřebované bohatšími seveřany.

Zbývá vám ještě 95 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.