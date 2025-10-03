Neutěšená finanční situace investiční skupiny RSCB podnikatele Roberta Schönfelda se projevila v první zahájené insolvenci. Firma RSBC Advisory, servisní entita rozvětveného holdingu, do kterého patří několik fondů s majetkem v nemovitostech a zbrojních podnicích Steyr Arms a Arex, na sebe podala insolvenční návrh, zároveň má plán reorganizace.

Tu už předem schválila většina věřitelů a v pátek ji potvrdil také soud. Nicméně o osudu firmy budou věřitelé rozhodovat 2. února na schůzi věřitelů. Dá se očekávat, že tato na první pohled drobná insolvence bude prvním krokem k celkové restrukturalizaci skupiny.

