České gastronomické podniky zvedly v srpnu podle údajů poskytovatele pokladních systémů společnosti Dotykačka ceny o víc než tři procenta oproti stejnému měsíci loňského roku. Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že to bylo dokonce necelých pět procent. Je to pomalejší tempo než v předchozích letech a na ziscích se neprojevuje. Obor trápí personální nouze a odliv zákazníků, kteří už nechtějí platit za nekvalitu.
Oslovení lidé z gastra vidí příčinu v nižší návštěvnosti, hlavně hospod a restaurací, ale i dalších typů podniků. V centrech větších měst zůstávají stoly obsazené, jiná je situace v regionech a na vesnicích, kde podle dostupných údajů hospod ubývá.
Co se dočtete dál
- Co v gastru způsobuje nedostatek personálu a vyšší náklady.
- Proč je nutné, aby restaurace zlepšily kvalitu veškerých služeb.
- Kdyby byl růst cen nejvyšší a jak jdou nahoru nyní.
