České gastronomické podniky zvedly v srpnu podle údajů poskytovatele pokladních systémů společnosti Dotykačka ceny o víc než tři procenta oproti stejnému měsíci loňského roku. Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že to bylo dokonce necelých pět procent. Je to pomalejší tempo než v předchozích letech a na ziscích se neprojevuje. Obor trápí personální nouze a odliv zákazníků, kteří už nechtějí platit za nekvalitu.

Oslovení lidé z gastra vidí příčinu v nižší návštěvnosti, hlavně hospod a restaurací, ale i dalších typů podniků. V centrech větších měst zůstávají stoly obsazené, jiná je situace v regionech a na vesnicích, kde podle dostupných údajů hospod ubývá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co v gastru způsobuje nedostatek personálu a vyšší náklady.
  • Proč je nutné, aby restaurace zlepšily kvalitu veškerých služeb.
  • Kdyby byl růst cen nejvyšší a jak jdou nahoru nyní.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se