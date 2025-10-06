První brněnské strojírně (PBS) ve Velké Bíteši na Žďársku vloni meziročně stouply tržby za vlastní výrobky a služby o 26,5 procenta na dvě miliardy korun. Akciová společnost, která mimo jiné vyrábí motory pro bezpilotní letadla, lehké letouny a vrtulníky, vykázala zisk po zdanění 168,2 milionu korun. O rok dříve to bylo 49,6 milionu Kč. Koncem loňského roku v podniku pracovalo 631 lidí. Podle výroční zprávy za rok 2024, založené ve sbírce listin, plánuje PBS pro letošek další růst tržeb i zisku.
„V roce 2025 pokračujeme ve významné expanzi PBS a dalším navyšování tržního podílu PBS na světovém trhu,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Milan Macholán ve zprávě. Pro letošek má bítešská strojírna v plánu prodej vlastních výrobků a služeb zhruba za 2,8 miliardy korun.
Loňské navýšení obratu na dvě miliardy korun Macholán označil za překonání dalšího milníku v historii společnosti. „Za tímto úspěchem stojí zvýšená poptávka po našich výrobcích, meziroční zvýšení prodeje motorů o více než dvojnásobek, úspěšné mezinárodní spolupráce, náš rostoucí podíl na klíčových trzích, zvýšení efektivity a produktivity práce, investice do technologií, vývoje výrobků, rozvoje zaměstnanců a dodavatelů,“ uvedl.
Vloni PBS upevnila svou pozici na trzích v USA a Indii, kde ji zastupují sesterské společnosti ze skupiny PBS Group. Počátkem minulého měsíce firma na webu informovala o tom, že PBS Aerospace v USA otevřela nový závod v Roswellu, který bude jejím severoamerickým centrem pro výrobu a výzkum malých proudových motorů. Mezi další významné trhy pro PBS Macholán ve výroční zprávě zařadil Evropskou unii, Ukrajinu, Izrael a jihovýchodní Asii.
Kromě výroby motorů dodává PBS i pomocné energetické jednotky, klimatizační systémy, letecké přístroje a komponenty. S novou energetickou jednotkou se podle výroční zprávy účastní testování v novém projektu vrtulníku pro jednu z armád NATO.
Bítešská PBS má kromě letecké části také divize zaměřené na přesné lití, chlazení a povrchové úpravy. Na loňských celkových tržbách za vlastní výrobky a služby se prodej v zahraničí podílel více než 57 procenty.
Do výzkumu a vývoje firma vloni investovala 96,5 milionu korun, plán pro letošek počítá s navýšením této částky skoro na dvojnásobek. Macholán uvedl, že vzhledem k mezinárodní situaci společnost rovněž zvýšila své zabezpečení.
Vedení PBS ve zprávě zmiňuje i to, že firma poskytla garanci PBS Energo ze stejné skupiny kvůli jejímu dřívějšímu kontraktu ve Velké Británii. „Tento obchodní případ nebyl dokončen a zúčastněné společnosti se soudí o svá práva,“ uvedla společnost. Vytvoření účetní rezervy pro tento případ v minulých dvou letech způsobilo opticky snížení výsledku hospodaření PBS ve Velké Bíteši, ale na její výkonnost to podle zprávy dopad nemá. V PBS Energo má firma podíl 51 procent.
