Elektroodpad představuje nejrychleji rostoucí druh odpadu na světě. Evropa proto hledá cesty, jak ho co nejvíc využít a připravit k použití do nových výrobků. Podle plánů má recyklace tvořit do roku 2030 nejméně čtvrtinu roční spotřeby strategických surovin v EU. Šéf společnosti Elektrowin Roman Tvrzník v rozhovoru popisuje, proč to nebude zrovna jednoduché.

V jakých běžných elektrospotřebičích se kritické suroviny nacházejí nejvíce?

Klíčové jsou kovy vzácných zemin, například neodym a praseodym v permanentních magnetech. Ty najdeme prakticky všude. V elektromotorech, generátorech, počítačových discích, mobilních telefonech, sluchátkách, reproduktorech, televizích nebo například i v elektrokoloběžkách. Těžké vzácné zeminy jako terbium se používají v displejích a LED technologiích, dodávají obrazovkám jejich jas. Obecně by bez nich nefungovala elektronika, elektromobilita ani moderní obranný průmysl. Hlavním důvodem pro jejich využití je miniaturizace a lepší magnetické i vodivé vlastnosti oproti klasickým magnetům na bázi železa.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Zda mohou recyklované materiály z elektrozařízení nahradit těžbu vzácných kovů.
  • Jestli se může Evropa skutečně vymanit ze závislosti na Číně.
  • Jak se geopolitické napětí mezi ekonomickými centry v praxi projevuje.
  • Kolik se vybere elektrozařízení a jaký je skutečný potenciál recyklace v Česku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.