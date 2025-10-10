Elektroodpad představuje nejrychleji rostoucí druh odpadu na světě. Evropa proto hledá cesty, jak ho co nejvíc využít a připravit k použití do nových výrobků. Podle plánů má recyklace tvořit do roku 2030 nejméně čtvrtinu roční spotřeby strategických surovin v EU. Šéf společnosti Elektrowin Roman Tvrzník v rozhovoru popisuje, proč to nebude zrovna jednoduché.
V jakých běžných elektrospotřebičích se kritické suroviny nacházejí nejvíce?
Klíčové jsou kovy vzácných zemin, například neodym a praseodym v permanentních magnetech. Ty najdeme prakticky všude. V elektromotorech, generátorech, počítačových discích, mobilních telefonech, sluchátkách, reproduktorech, televizích nebo například i v elektrokoloběžkách. Těžké vzácné zeminy jako terbium se používají v displejích a LED technologiích, dodávají obrazovkám jejich jas. Obecně by bez nich nefungovala elektronika, elektromobilita ani moderní obranný průmysl. Hlavním důvodem pro jejich využití je miniaturizace a lepší magnetické i vodivé vlastnosti oproti klasickým magnetům na bázi železa.
Co se dočtete dál
- Zda mohou recyklované materiály z elektrozařízení nahradit těžbu vzácných kovů.
- Jestli se může Evropa skutečně vymanit ze závislosti na Číně.
- Jak se geopolitické napětí mezi ekonomickými centry v praxi projevuje.
- Kolik se vybere elektrozařízení a jaký je skutečný potenciál recyklace v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.