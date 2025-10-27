Pražská hospodářská kriminálka stíhá bývalé vedení zkrachovalé společnosti REMA PV Systém (dnes XSOLAR REUSE SYSTÉM). Bratry Davida a Karla Benešovi viní ze zpronevěry. Podle policie převáděli peníze z účtů kolektivního systému, tedy organizace, která za výrobce zajišťuje jejich zákonnou povinnost zpětného odběru a recyklace určitých výrobků, v tomto případě fotovoltaických panelů. Celkem měli systém připravit o čtvrt miliardy korun. Tyto peníze do systému platili provozovatelé a dodavatelé fotovoltaických elektráren. Poškozených je více než 2800. „Popírám, že bych se dopustil protiprávního jednání, natož jednání trestného. Věřím, že se věc podaří vysvětlit,“ řekl HN David Beneš, bývalý předseda představenstva společnosti.
Co se dočtete dál
- Jak na obvinění reaguje David Beneš.
- Z čeho policie Beneše viní a jak se dostala tato informace na veřejnost.
- Jak kauza dopadá na společnost Rema Systém a proč ta by naopak mohla dostat stovky milionů od ministerstva.
