Jeden z největších dodavatelů domácích fotovoltaických elektráren v Česku, pražská společnost Acetex, se potýká s hrozbou úpadku. Věřitelům dluží přes 82 milionů korun. Vedení společnosti požádalo Městský soud v Praze o vyhlášení moratoria na 45 dní. Za tu dobu chce najít investora a přijít s reorganizací, po které by mohla firma dál fungovat.

Podle Reného Miloty, jednoho z jednatelů společnosti, se firma dostala do problémů kvůli ochlazení trhu s domácími fotovoltaickými elektrárnami a náhlým zastavením dotací z programu Nová zelená úsporám. Se stejnými problémy se nyní potýká spousta dalších solárních společností. „Všechny firmy v tomto segmentu čeká perné období. My se vynasnažíme o všechny naše zákazníky postarat a maximum rozdělaných zakázek dokončit,“ sdělil HN Milota.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se chce Acetex z problémů dostat.
  • V jakém je nyní firma stavu.
  • Co to znamená pro její klienty a co jim vedení firmy slibuje.
