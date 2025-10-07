Průmyslová výroba v Česku po šesti měsících růstu klesla. V srpnu se meziročně snížila o 1,3 procenta, zatímco v červenci vzrostla o 1,8 procenta a v plusu končila od letošního února. Meziměsíčně byla srpnová průmyslová produkce nižší o 1,1 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Hodnota nových zakázek ve srovnání s loňským srpnem klesla o 5,5 procenta.
Na pokles produkce během druhého prázdninového měsíce měla největší vliv výroba počítačů, strojů a zařízení i motorových vozidel.
„Po červencovém růstu průmyslová produkce v srpnu mírně poklesla. V kumulaci za oba prázdninové měsíce výkon českého průmyslu meziročně stagnoval. Na srpnový pokles průmyslové produkce měla největší vliv odvětví výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů, výroba strojů a zařízení a výroba motorových vozidel,“ uvedl Radek Matějka z ČSÚ.
Naopak kladně k vývoji průmyslové produkce přispěla v srpnu podle statistiků zejména výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba elektřiny nebo farmaceutický průmysl.
Příležitost i hrozba. AI může mít na byznys stejné dopady jako industriální revoluce nebo internet
Hodnota nových zakázek v srpnu ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 5,5 procenta, z toho nové zakázky ze zahraničí se snížily o 6,3 procenta a tuzemské o 4,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší rovněž o 5,5 procenta.
„Pokles nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel, kde se částečně projevil vliv vyšší loňské srovnávací základny. Meziroční pokles zaznamenala ale většina sledovaných odvětví,“ dodala vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla pouze ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení a ve farmaceutickém průmyslu.
Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v srpnu meziročně snížil o 1,9 procenta.
