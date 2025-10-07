Letadlo řady A320 od evropského výrobce Airbus překonalo konkurenční americký stroj Boeing 737 a stalo se nejvíce dodávaným dopravním letadlem na světě. Desítky let starý rekord Boeingu padl poté, co Airbus další z těchto strojů dodal saúdskoarabské společnosti Flynas. Počet dodaných letounů A320 od zahájení provozu v roce 1988 se tak zvýšil na 12 260. S odvoláním na údaje britské konzultační společnosti Cirium to uvedla agentura Reuters.

Airbus je už největším výrobcem letadel na světě z hlediska celkového ročního počtu dodaných strojů. Prolomení rekordu na trhu s letadly s jednou uličkou završuje 40 let trvající boj mezi oběma společnostmi o podíl na trhu.

Model A320 byl představen v roce 1984, v době, kdy mnozí pochybovali, zda Airbus vydrží další desetiletí po bolestivém uvedení dvou velkých modelů s dvěma uličkami. Poprvé vzlétl o tři roky později. Inženýři společnosti Airbus tehdy riskovali, když se rozhodli jako první použít u běžného dopravního letadla počítačem řízené ovládání fly-by-wire, tedy systém, který nahrazuje klasické mechanické ovládání elektronickými signály. Tato průkopnická technologie se zpočátku setkávala s odporem odborů i některých leteckých společností, později se ale stala v moderním letectví standardem. Airbus nyní rozšiřuje výrobu v USA a Číně.

Boeing svým oblíbeným modelem 737 stanovil standard pro výrobu letadel s jednou uličkou. Letoun byl poprvé představen v 60. letech. Po smrtelných nehodách v letech 2018 a 2019 se ale výroba dostala do krize a regulační úřady ji omezily. Boeing nyní postupně obnovuje produkci, i když stále pod přísným dohledem úřadů.

Očekává se, že oba výrobci letadel představí někdy v příštím desetiletí nové modely. Na pondělní akci organizované mezinárodní organizací sdružující odborníky z oblasti financování, pronájmu a obchodování s dopravními letadly ISTAT ale oba uvedli, že v dohledné době pravděpodobně nezačnou s vývojem nového letadla, protože čekají na pokrok v technologii motorů.

