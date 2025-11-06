Americký soud ve čtvrtek schválil květnovou dohodu vlády Spojených států s výrobcem letadel Boeing, díky které se tento americký podnik vyhne trestnímu stíhání v případě dvou nehod letadel 737 MAX. Boeing v rámci dohody zaplatí přes 1,1 miliardy dolarů (více než 23 miliard Kč).
Při nehodách letadel 737 MAX indonéské společnosti Lion Air a aerolinek Ethiopian Airlines v letech 2018 a 2019 zemřelo celkem 346 lidí. Za nehodami letounů byly problémy s asistenčním softwarem MCAS. Ten měl pilotům pomáhat letadlo ovládat, místo toho je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení.
Boeing podle dohody s vládou zaplatí pokutu 243,6 milionu dolarů. Dalších 444,5 milionu dolarů vloží do fondu pro pozůstalé po obětech nehod a více než 455 milionů dolarů investuje do posílení bezpečnosti a kvality svých letadel, napsala agentura Reuters.
Soudce Reed O'Connor, který dohodu schválil, uvedl, že nesouhlasí s názorem amerického ministerstva spravedlnosti, že ukončení trestního stíhání Boeingu je ve veřejném zájmu. Dodal nicméně, že není v jeho pravomoci dohodu zamítnout. Proti dohodě se stavěli rovněž někteří příbuzní obětí nehod.
