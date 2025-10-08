České videoherní studio Warhorse utržilo po vydání pokračování historické hry Kingdom Come: Deliverance 2,7 miliardy korun. Rok předtím přitom měla společnost příjmy jen 119 milionů korun. Čistý zisk Warhorse Studios vzrostl po vydání druhého Kingdom Come na miliardu korun. V loňském roce byla společnost ve ztrátě 185 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Ta se týká období od 1. dubna 2024 do letošního 31. března. Hru Kingdom Come: Deliverance 2 studio vydalo letos 4. února.
Podle výroční zprávy prodalo studio za dva týdny od vydání dva miliony kopií hry. Začátkem května Warhorse sdělilo, že prodalo tři miliony kusů druhého dílu a deset milionů první části. Zároveň také po vydání výroční zprávy připojilo ke hře dvě rozšíření a za druhý díl tak logicky utržilo více, než je uvedeno ve výroční zprávě.
Warhorse Studios spadá pod švédskou skupinu Embracer. Ta loni v dubnu oznámila záměr rozdělit se na tři samostatné společnosti. Tato přeměna podle výroční zprávy Warhorse stále pokračuje. České studio by mělo být součástí části nazvané Middle-earth Enterprises & Friends. Řada různých médií dříve upozorňovala na to, že skupina Embracer řeší rozdělením firmy kromě jiného své finanční problémy.
Podle posledních zveřejněných finančních výsledků skupiny za duben až červen se snížily meziročně její čisté tržby o 31 procent na 3,4 miliardy švédských korun (7,5 miliardy Kč). Warhorse pak podle výroční zprávy 23. září půjčilo skupině 25 milionů dolarů (524 milionů Kč) se splatností nejpozději do jednoho roku.
Embracer ve finanční zprávě za duben až červen uvedl, že je skupina i nadále nadšena z toho, že Kingdom Come: Deliverance 2 všeobecně považována za možného kandidáta na vítěze v soutěži o hru roku. V tomto období ale následně Embracer také zaznamenal zpomalení zájmu o nákup hry. V reakci tak v dalším čtvrtletí více cílil na to, aby se zájem opět zvýšil.
Skupina Warhorse ve výroční zprávě také uvedla, že od července roku 2019 do prosince 2024 směřovaly všechny vývojové náklady na vznik Kingdom Come: Deliverance 2. Ostatní činnosti spojené s opravou prvního dílu byly utlumeny s výjimkou předělání hry na konzole Nintendo Switch. První Kingdom Come vyšlo na tuto herní konzoli v březnu roku 2024.
Podle dřívějšího zjištění ČTK tržby z prodeje kopií prvního dílu historické videohry Kingdom Come: Deliverance finančně pokryly vývoj jejího pokračování. Prvního dílu, který vyšel v roce 2018, se před vydáním pokračování prodalo zhruba osm milionů kusů. Podle výročních zpráv zveřejněných ve Sbírce listin společnost od vydání první části Kingdom Come: Deliverance do roku 2023 měla tržby zhruba 2,26 miliardy korun a čistý zisk 793 milionů Kč.
