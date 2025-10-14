Ve velkém logistickém areálu v Brodcích nedaleko Mladé Boleslavi zaměstnává společnost Filipa zhruba 180 pracovníků, z toho 45 tvoří lidé s postižením. Nejčastěji jde o neslyšící zaměstnance, což je podle slov majitele společnosti Leoše Vrbaty v českých podmínkách výjimečné. Pracoviště, kde tito pracovníci kompletují a kontrolují náhradní díly do automobilů, lze na první pohled poznat pouze díky speciálnímu symbolu, který na přítomnost neslyšících pracovníků zejména kvůli bezpečnosti upozorňuje.
„Takový provoz klade nároky nejen na samotné řízení, ale také na vytváření firemní kultury založené na toleranci a vzájemné ohleduplnosti. Prostředí je tady ale standardní jako kdekoliv jinde,“ říká Vrbata. „Vždy jsme se soustředili na lidi s fyzickým handicapem, abychom byli schopni fungovat v komerční sféře. V Česku existují chráněné dílny, kde lidé s handicapem vyrábějí třeba svíčky nebo balí čaje, které pak na různých trzích nabízejí. Je to cesta spíš doprošování, my jedeme komerční byznys, kde lidé nejsou odkázáni na soucit druhých, kteří si jejich produkty koupí. Náš model je výhodný pro naše klienty, zaměstnance i stát,“ dodává podnikatel.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou zákazníci společnosti Filipa a jaký má obrat.
- Co obnáší zaměstnávání lidí s handicapem v běžném provozu.
- Co Vrbatovi vadí na změně podpory zaměstnávání lidí s handicapem.
- Proč se rozhodl zachránit restauraci zaměstnávající lidi s mentálním postižením.
