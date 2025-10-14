Nejstarší česká soukromá sázková kancelář posiluje svůj byznys na Balkáně. Aktuálně jeden z největších hráčů v regionu střední a východní Evropy, skupina Fortuna Entertainment Group (FEG), tím spouští svůj plán vstoupit na několik nových trhů v Evropě i mimo ni.
Fortuna v úterý dotáhla smlouvu o akvizici 51 procent akcií ve společnosti Lob, druhém největším černohorském herním operátorovi. Firma, kterou od roku 2005 vlastní investiční skupina Penta Investments, již působí v sousedním Chorvatsku, kde jí patří společnost Hattrick.
Co se dočtete dál
- Jaká mohla být cena akvizice.
- Proč Fortuna posiluje na Balkáně.
- Jak na tom černohorská firma je.
- Proč mají čeští investoři rádi hazard na Balkáně.
