České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou jim vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna, úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí je tak pravomocné a dráhy musí pokutu zaplatit. České dráhy zvažují obranu u soudu.
„S rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nyní musíme seznámit a zvážíme další kroky. Platí, že jsme přesvědčeni, že k žádnému porušení zákona o veřejných zakázkách z naší strany nedošlo, proto je pravděpodobné, že se budeme bránit soudní cestou,“ sdělil ČTK mluvčí Českých drah Filip Medelský s tím, že více to v tuto chvíli nebudou komentovat.
Rozhodnutí se týká rámcové dohody na dodávku elektrických vlaků EMU 160 na základě zadávacího řízení z roku 2019. Dráhy v listopadu 2022 uzavřely smlouvu s konsorciem Škoda Transportation a Škoda Vagonka na dodávku 19 jednotek. Dodatkem z roku 2023 ale objednávku změnily na 15 elektrických vlaků EMU a čtyři bateriové elektrické vlaky.
Podle rozhodnutí ÚOHS se tím České dráhy dopustily přestupku, protože dodatkem nezákonně změnily podmínky rámcové dohody. Dráhy podaly rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi. Argumentovaly tím, že změna objednávky souvisela s požadavky Moravskoslezského kraje, pro který byly vlaky určené, a se zaváděním systémů ETCS a ECM.
„Předseda Mlsna konstatoval, že České dráhy měly více variant, jak situaci v regionu zajistit, vybraly si však tu, při které došlo k podstatné změně závazku z rámcové dohody. Rovněž nebylo nutné bateriové jednotky pořizovat kvůli zavádění nových standardů, neboť ETCS bude na daných tratích zaveden nejdříve po roce 2029 a ECM byl naopak zaveden již před termínem dodání jednotek,“ uvedl úřad.
Zároveň Mlsna uvedl, že změna předmětu zakázky mohla ovlivnit výběr dodavatele, protože úřadu nejméně jeden konkurenční dodavatel potvrdil, že v případě soutěže na bateriové vlaky by se zakázky zúčastnil.
Dráhy nyní musí pokutu zaplatit. Mohou se bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, to ale neodkládá povinnost zaplatit uloženou sankci.
